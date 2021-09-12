Названа причина падения самолета в России

В МЧС назвали основную причину крушения самолета L-410 под Иркутском. В ведомстве уточнили, что в качестве приоритетной версии сейчас рассматривается отказ техники.

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", - рассказал собеседник агентства в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы. В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области уточнили, что четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии, а 11 - зажаты в салоне.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Он упал около райцентра Казачинск во время повторного захода на посадку. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

L-410 - двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. В конце 1960-х его разработало чехословацкое предприятие Let.