В китайском городе, где выявили вспышку COVID-19, ужесточили ограничения

Жителям города Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рекомендовано не покидать его после выявления там вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее стало известно, что 20 новых локальных случаев заражения выявлены в провинции Фуцзянь, 19 из них в городе Путянь.

Сообщается, что желающие покинуть город должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, в городе вводится ряд ограничений: кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть закрыты для посетителей, а рестораны должны ограничить часы работы.

С начала эпидемии в материковом Китае всего было зафиксировано 95 199 случаев заражения COVID-19, 4636 человек скончались.

Китай благодаря жестким карантинным мерам смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, распространилась на ряд других городов и провинций.