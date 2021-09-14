В России за сутки выявили почти 18 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 837, до 7 176 085. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

В частности, в Москве выявили 1 609 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 839, в Московской области - 796, в Свердловской - 498, в Самарской и Воронежской - 471 и 470 соответственно.

Число смертей возросло за сутки на 781 против 719 днем ранее, до 194 249.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,71%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 47 смертей, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 36, в Краснодарском крае - 32, в Тюменской и Ростовской областях - по 27.