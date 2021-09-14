Российские Су-34 нанесли мощный удар по объектам условного противника на полигоне

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли мощный удар по объектам условного противника на полигоне Лужский в Ленинградской области.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель" представляет кадры с учений: 