https://news.day.az/world/1379868.html Российские Су-34 нанесли мощный удар по объектам условного противника на полигоне - ВИДЕО
Российские Су-34 нанесли мощный удар по объектам условного противника на полигоне - ВИДЕО
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли мощный удар по объектам условного противника на полигоне Лужский в Ленинградской области.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель" представляет кадры с учений:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре