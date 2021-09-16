https://news.day.az/world/1380454.html Макрон: нейтрализован главарь «Исламского государства в Великой Сахаре»
Макрон: нейтрализован главарь «Исламского государства в Великой Сахаре»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре".
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5).
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