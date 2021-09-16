В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам российского голубого топлива. Об этом он сказал в эфире радиостанции Siódma9.pl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, польские власти рассчитывают начать транспортировку газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года. Чиновник уверен, что этот трубопровод обеспечит экономику страны необходимым количеством газа.

В настоящее время Польша приобретает у России до 10 млрд кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году и Варшава неоднократно заявляла, что не планирует его продлевать.