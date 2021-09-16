Эксперты назвали сроки вывода войск США из Сирии

Войска США покинут Сирию до конца президентского срока Джо Байдена. Такое мнение выразили эксперты в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Наумова, США будут защищать свои интересы в Сирии дипломатическими, а не военными инструментами, а противостояние террористам "Исламского государства" ограничится ударами беспилотников и захватом отдельных боевиков.

Как отметил директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России Максим Сучков, США в Сирии придерживаются главной цели - сдержать влияние России на страны Ближнего Востока. Имеющийся в Сирии американский военный контингент держит под контролем ситуацию на сирийско-иракской границе, помогает поддерживать курдов, не дает развернуться ИГ и проиранским силам. Сучков подчеркнул, что США не допустят, чтобы сирийский президент Башар Асад "окончательно овладел занимаемой курдами территорией, богатой нефтью".