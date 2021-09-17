Восьмилетнюю девочку парализовало из-за COVID-19

Девочка из США оказалась полностью парализована из-за осложнений COVID-19. О редком, но тяжелом случае сообщает издание NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В марте 2021 у восьмилетней Авеллы Бауэр на протяжении нескольких дней держалась повышенная температура, из-за чего девочка не ходила в школу. Когда температура спала, Авелла вернулась к занятиям, но в первый же день ее матери позвонили из школы - девочке стало плохо и она дремала в одной из комнат.

На следующее утро Авелла перестала двигаться и реагировать на окружающих. Врачи обнаружили у нее COVID-19 и острый диссеминированный энцефаломиелит - воспаление головного и спинного мозга, которое повреждает миелин, защитный слой, покрывающий нервные клетки. Девочку полностью парализовало, она до сих пор находится в больнице.

Острый диссеминированный энцефаломиелит обычно возникает из-за вирусных инфекций, поясняют врачи. Единственным вирусом, который они обнаружили у Авеллы, был SARS-CoV-2.

С начала пандемии было несколько десятков сообщений, указывающих, что COVID-19 может быть причиной энцефаломиелита. Обычно пациенты восстанавливались в течение полугода, но у Авеллы особо тяжелая форма болезни, и она может никогда не вернуться к прежней жизни.

Сейчас девочка не может ни двигаться, ни говорить и питается через трубку. Из-за отека мозга пришлось удалить часть черепа. Однако у нее, по-видимому, стало восстанавливаться зрение, что врачи рассматривают как благоприятный знак.