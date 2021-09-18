На борту самолета рейса Пекин-Париж произошел взрыв

Взрыв произошел на борту самолета Boeing777, летевшего из Пекина в Париж, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным журналистов, борт принадлежит авиакомпанииo Air France. После инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета. По предварительной информации, никто не пострадал. Издание The Beijing Daily отмечает, что хлопок произошел в задней части салона. После этого в салоне появился черный дым.

В авиакомпании инцидент пока не прокомментировали, лишь отметив, что пассажиры будут в ближайшее время доставлены в Париж.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.