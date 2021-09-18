https://news.day.az/world/1381415.html На борту самолета рейса Пекин-Париж произошел взрыв - ФОТО
На борту самолета рейса Пекин-Париж произошел взрыв - ФОТО
Взрыв произошел на борту самолета Boeing777, летевшего из Пекина в Париж, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным журналистов, борт принадлежит авиакомпанииo Air France. После инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета. По предварительной информации, никто не пострадал. Издание The Beijing Daily отмечает, что хлопок произошел в задней части салона. После этого в салоне появился черный дым.
В авиакомпании инцидент пока не прокомментировали, лишь отметив, что пассажиры будут в ближайшее время доставлены в Париж.
Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.
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