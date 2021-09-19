Пропавший россиянин рассказал, как выбирался из тайги

Участник пропавшей экспедиции группы Русского географического общества рассказал Mash Siberia, как они выбирались из тайги.

По его словам, проблемы начались еще десять дней назад. Из-за дождей путь через болота был затруднен, у вездеходов отлетели карданы, их пришлось чинить на месте и выбирать другой маршрут.

Путь к цивилизации занял несколько суток. Запасы еды были минимальными, а связи не было.

Ранее сообщалось, что девять участников РГО пропали во время экспедиции на территории Томской области. Информация о том, что группа вовремя не вернулась с маршрута, поступила в экстренные службы 17 сентября. На связь исследователи вышли 18 сентября.

Группа отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, по Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, который служил опорной базой для освоения Сибири.