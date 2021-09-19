Число умерших от COVID-19 в России приближается к 200 тыс. человек

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 20 174 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, число инфицированных COVID-19 в России достигло 7 274 928 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 793 человека. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 198 218 человек.

Отметим, Россия находится на восьмом месте по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.