https://news.day.az/world/1381569.html Число умерших от COVID-19 в России приближается к 200 тыс. человек
Число умерших от COVID-19 в России приближается к 200 тыс. человек
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 20 174 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, число инфицированных COVID-19 в России достигло 7 274 928 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 793 человека. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 198 218 человек.
Отметим, Россия находится на восьмом месте по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.
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