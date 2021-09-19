Разведка США сообщила о детях в машине за секунды до удара ракеты в Кабуле

За несколько секунд до удара американского беспилотника Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выпустило предупреждение о том, что в машине могут находиться мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным телеканала, срочное заявление было сделано сразу после того, как военные запустили ракету. До сих пор неясно, была ли разведка проинформирована о готовящейся атаке, поскольку у военных есть право наносить удары и без согласования с командованием в случае, когда ситуация стремительно развивается.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой авиаудар американского беспилотника по автомобилю в Кабуле, в результате которого погибли десять гражданских лиц, в том числе семь детей. Военные признали, что никто в машине не был связан с террористами.

29 августа в Кабуле американский беспилотник атаковал автомобиль, в резульате чего, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, в том числе дети. В Пентагоне рассказали, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.

Фото: Reuters