Польские пограничники спасли из болота восьмерых нелегалов

Польские пограничники спасли из болота на границе с Беларусью восьмерых нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Пограничной стражи.

Ранее сообщалось, что на приграничной с Беларусью территории польские пограничники обнаружили тела трех человек. Данным делом занимается прокуратура.

"Сегодня сотрудники Пограничной стражи совместно с Пожарной стражей, Спасительной авиационной службой и полицией в течение нескольких часов вели спасательную операцию на болотах в заводи реки Супрасль на границе Польши и Беларусь", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, "были спасены восемь мигрантов - пять мужчин и три женщины". Семерых из них пришлось госпитализировать.

Пресс-секретарь Пограничной стражи Анна Михальская сообщила журналистам, что спасенные мигранты были истощены. "Эти люди не могли выбраться из болота и были истощены. У нас была огромная проблема, чтобы добраться до них", - сказала она.

Михальская отметила, что личности нелегалов устанавливаются, но предварительно можно предположить, что один из них является гражданином Конго, а остальные - гражданами Сирии.