В Австралии полиция обстреляла протестующих

В австралийском Мельбурне протесты против коронавирусных ограничений набирают обороты.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война", полиция применяет не только слезоточивый газ, в ход пошло и оружие.

Судя по опубликованным кадрам, полиция применила против протестующих резиновые пули.

Отметим, что в Мельбурне и других крупных городах Австралии уже более месяца не прекращаются масштабные антиковидные протесты.