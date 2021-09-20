https://news.day.az/world/1381961.html В Австралии полиция обстреляла протестующих - ВИДЕО
В Австралии полиция обстреляла протестующих - ВИДЕО
В австралийском Мельбурне протесты против коронавирусных ограничений набирают обороты.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война", полиция применяет не только слезоточивый газ, в ход пошло и оружие.
Судя по опубликованным кадрам, полиция применила против протестующих резиновые пули.
Отметим, что в Мельбурне и других крупных городах Австралии уже более месяца не прекращаются масштабные антиковидные протесты.
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