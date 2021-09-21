Иран и МАГАТЭ провели переговоры

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, встретились в столице Австрии Вене в понедельник и договорились установить отношения уважения и доброй воли. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ИРНА, передает Day.Az.

Посол Ирана и постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабади в Вене заявил, что стороны рассмотрели взаимное сотрудничество в различных областях, а также несколько вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Признавая, что Иран является важным партнером МАГАТЭ, обе стороны согласились установить отношения, основанные на уважении и добросовестности", - отметил он.

Эслами, прибывший в Вену для участия в 65-й сессии Генеральной ассамблеи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее встречался со своим российским коллегой, генеральным директором государственной российской Госкорпорации "Росатом". Стороны обсудили двустороннее сотрудничество.