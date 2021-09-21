https://news.day.az/world/1382280.html В Индии разбился военный вертолет
В Индии разбился военный вертолет
Индийский военный вертолет разбился в союзной территории Джамму и Кашмир.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно информации агентства "Синьхуа", катастрофа произошла в районе Удхапур в 200 км к югу от столицы региона, города Сринагар.
На борту вертолета находились два человека. По сообщениям полиции Джамму и Кашмира, они получили ранения. Катастрофа, по предварительным данным, произошла в условиях плохой видимости.
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