В Индии разбился военный вертолет

Индийский военный вертолет разбился в союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно информации агентства "Синьхуа", катастрофа произошла в районе Удхапур в 200 км к югу от столицы региона, города Сринагар.

На борту вертолета находились два человека. По сообщениям полиции Джамму и Кашмира, они получили ранения. Катастрофа, по предварительным данным, произошла в условиях плохой видимости.