В России запустили производство вакцины AstraZeneca

Теперь разработанный оксфордскими учеными и экспертами фирмы AstraZeneca препарат производят и в РФ. Подтверждение известия поступило от первого заместителя руководителя Минпромторга Василия Осьмакова, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Чиновник уточнил, что основной производственной площадкой стало предприятие "Р-Фарм". Партии выпускаемого препарата нацелены на экспортные поставки. Внутренний рынок, по мнению Осьмакова, достаточно обеспечен собственными разработками и в продажах AstraZeneca не нуждается.

До этого Василий Игнатьев, топ-менеджер "Р-Фарм", заявлял, что эта фирма собирается каждый месяц производить вакцину в сотнях тысяч дозировок. Весь объем предназначен для продажи за рубеж.