Велосипед вызвал взрыв на рельсах в метро в Нью-Йорке

Неизвестные бросили велосипед на рельсы в нью-йоркском метро, что вызвало взрыв во время прибытия поезда на станцию. Видео публикует телеграм-канал "Лента дна", передает Day.Az.

Инцидент произошел на станции Steinway Street в Квинсе. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, однако произошел сбой в работе метрополитена, временно были остановлены все поезда на линии.

"Злоумышленники, бросившие велосипед на пути встречного поезда, должны быть привлечены к ответственности за безрассудное пренебрежение безопасностью пассажиров метро и рабочих", - сказал представитель обслуживающей участок транспортной компании Тим Минтон.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что инцидент расследуется.