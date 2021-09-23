В странах ЕврАзЭС может полностью прекратиться производство сигарет

Совет по вопросам развития табачной промышленности (среди его учредителей - российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International) предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о риске полной остановки производства сигарет в странах - участницах ЕАЭС.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ведомости", это может произойти, если ЕЭК примет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно будет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском.

Информация об этом содержится в сводной таблице предложений к соответствующему проекту решения комиссии, размещенной на сайте ЕЭК.

Инициатором ужесточения контроля за табачным сырьем является Россельхознадзор. 16 июля служба ввела временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за того, что нашла в нем карантинную муху-горбатку. С 30 июля эти ограничения были сняты.