https://news.day.az/world/1383081.html В Москве парашютисты-экстремалы спрыгнули с высотки на трассу - ВИДЕО
В Москве парашютисты-экстремалы спрыгнули с высотки на трассу - ВИДЕО
По словам очевидцев, не менее пяти человек прыгнули с высотного здания и приземлились прямо на дорогу, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru. Соответствующее видео появилось на телеграм-канале UnCos,
Тем временем в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция начала проверку после размещения в Интернете видео с парашютистами. "По факту размещенного видеоролика проводится проверка", - заявили в ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре