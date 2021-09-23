В Москве парашютисты-экстремалы спрыгнули с высотки на трассу

По словам очевидцев, не менее пяти человек прыгнули с высотного здания и приземлились прямо на дорогу, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru. Соответствующее видео появилось на телеграм-канале UnCos,

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция начала проверку после размещения в Интернете видео с парашютистами. "По факту размещенного видеоролика проводится проверка", - заявили в ведомстве.