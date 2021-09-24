https://news.day.az/world/1383369.html Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным агентства, речь идет о членах мелкой ультраправой группировки Honneur et nation ("Честь и нация").
Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта
Французские правоохранители задержали пятерых участников неонацистской организации, подозреваемых в подготовке террористического нападения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в следствии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным агентства, речь идет о членах мелкой ультраправой группировки Honneur et nation ("Честь и нация").
Одним из объектов, на которые задержанные планировали подготовить нападение, была масонская ложа, сообщают источники.
В ходе расследования деятельности группировки трое ее членов были арестованы еще в начале мая. Им предъявлены обвинения в причастности к преступному террористическому сообществу.
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