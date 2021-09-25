15-летний подросток в США потерял 70 процентов крови после нападения акулы

В американском штате Флорида тупорылая акула напала на подростка, который ловил омаров. Об этом сообщает KTXL, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 15-летнего Лукаса Круса, он не сразу понял, что произошло. "Я решил, что меня ударило лодкой, - рассказывает он. - Но потом я выглянул на поверхность и понял, что никаких лодок нет ни рядом с нами, ни рядом с другими".

Нападение совершила тупорылая акула, весившая около 230 килограммов. Крусу удалось выбраться на берег, однако он потерял почти 70 процентов крови. Подростка спасла лишь быстрая реакция медиков в больнице, куда его привезли после нападения.

Хотя Крус получил серьезные травмы, врачи ожидают, что он полностью поправится. Подросток остается в больнице, но уже раздумывает о возвращении на море. "Я, вероятно, вернусь туда, потому что многое из того, чем занимается моя семья, связано с водой, - объясняет он. - Поэтому, думаю, если я вообще перестану соваться в воду, то многое упущу".

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.