В России выявили более 22 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 041 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 398 415. Темп прироста составил 0,3 процента. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Показатели, превышающие 22 тысячи, зафиксированы впервые с 14 августа - тогда было зарегистрировано 22 144 заражения COVID-19.

Больше всего заражений выявлено в Москве (3211 случаев), Санкт-Петербурге (1907 случаев) и Московской области (1106 случаев). Меньше всего - в Магаданской области (20 случаев), Ненецком (14 случаев) и Чукотском (10 случаев) автономных округах.

За сутки зарегистрировано 822 летальных исхода. Всего с начала пандемии умерли 203 095 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 325, общий - 6 590 933.