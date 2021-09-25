"Пора взять себя в руки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону на смеси английского и французского языков и посоветовал ему прекратить возмущаться из-за альянса англичан с американцами и австралийцами, передает Day.Az со ссылкой на ruposters.ru.

Как сообщает The Independent, Джонсон употребил формулировки "prenez un grip" и "donnez-moi un break", что говорит об издевательском характере его обращения. В переводе на русский он заявил следующее:

"Думаю, что некоторым нашим дорогим друзьям пора прекратить возмущаться и взять себя в руки. Мы сделали огромный шаг в сторону развития международной безопасности", - сказал он.

Ruposters писал, что Франция в связи с созданием альянса AUKUS сорвала встречу министров иностранных дел Франции, Германии, США и Великобритании в кулуарах Генассамблеи ООН. Страна впервые в истории отозвала своих послов в Америке и Австралии. Париж назвал этот шаг Австралии "ударом в спину" и пообещал блокировать попытки Канберры торговать с Евросоюзом. В Брюсселе тоже посчитали ситуацию неприемлемой.