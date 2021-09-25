Более 40 человек пострадали во время массовых гуляний в Барселоне

По меньшей мере 43 человека пострадали, трое из них получили серьезные травмы в ночь на субботу во время гуляний, сопровождавшихся массовым распитием спиртных напитков, в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета Diario, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, местные власти во вторую ночь проведения фестиваля Ла Мерсе заявили о 20 случаях задержания, 13 вооруженных нападениях и двух подожженных автомобилях гражданской гвардии. Полиции удалось окончательно разогнать собравшихся только к пяти часам утра по местному времени.

Агентство EFE также сообщило о драках и столкновениях групп молодых людей и полиции на площади Испании.

Службы скорой помощи подтвердили агентству, что ночью были задействованы семь специальных подразделений. Они уточнили, что 29 пострадавших были доставлены в больницу, еще 14 была оказана помощь на месте.

Фестиваль Ла Мерсе традиционно проходит в Барселоне в конце сентября и длится несколько дней. Обычно он сопровождается массовыми гуляниями, уличными шествиями и выстраиванием "живых башен" из людей.