Число заражений COVID-19 в мире превысило 232 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 232 млн., передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 232 173 945 случая заражения коронавирусом и 4 755 193 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 327 681, летальных исходов - на 5 019.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 43 687 527. Далее следуют Индия (33 651 221), Бразилия (21 327 616), Великобритания (7 631 233), Россия (7 398 415), Франция (6 989 613), Иран (5 519 728), Аргентина (5 248 847), Колумбия (4 948 513), Испания (4 946 601) и Италия (4 657 215).