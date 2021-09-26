При крушении поезда в США пострадали 50 человек

В американском штате Монтана пострадали по меньшей мере 50 человек при сходе с рельсов поезда Empire Builder компании Amtrak, который курсирует между Сиэтлом и Чикаго. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее поступила информация, что в результате крушения погибли три человека.

Всего в поезде находилось около 160 человек, включая 13 членов экипажа.

После схода вагонов с рельсов многие пассажиры оказались зажаты внутри - некоторых из них не получалось освободить без пилы.

Обстоятельства и причины крушения поезда предстоит выяснить.