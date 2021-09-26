https://news.day.az/world/1384101.html При крушении поезда в США пострадали 50 человек - ВИДЕО
При крушении поезда в США пострадали 50 человек - ВИДЕО
В американском штате Монтана пострадали по меньшей мере 50 человек при сходе с рельсов поезда Empire Builder компании Amtrak, который курсирует между Сиэтлом и Чикаго. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее поступила информация, что в результате крушения погибли три человека.
Всего в поезде находилось около 160 человек, включая 13 членов экипажа.
После схода вагонов с рельсов многие пассажиры оказались зажаты внутри - некоторых из них не получалось освободить без пилы.
Обстоятельства и причины крушения поезда предстоит выяснить.
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