Явка на выборах в бундестаг в Берлине к полудню составила более 27%

Явка избирателей в Берлине на выборах в парламент ФРГ к полудню 26 сентября составила 27,4%. Об этом сообщает портал Stern со ссылкой на столичную избирательную комиссию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным, которые приводит портал, явка на 12:00 (14:00 по бакинскому времени) чуть превысила показатели предыдущих выборов в бундестаг в 2017 году (27,2%). Также отмечается, что избирательный процесс на 2 257 участках в Берлине проходит спокойно. Очередей у участков не было.

Известно, что наиболее активно процедура голосования проходит на участках в берлинском районе Штеглиц-Целлендлоф (30,1%). Напротив, наименее активно голосуют в Нойкельне (25,5%).

Ранее уже проголосовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер. Штайнмайер призвал всех граждан Германии поучаствовать в выборах. Он отметил, что страна находится перед лицом политического перехода.

Каждый гражданин Германии может отдать два голоса - по одномандатным и партийным спискам. Кроме того, гражданам Берлина предлагают поучаствовать в референдуме и решить, можно ли лишать собственности крупные концерны, которые занимаются недвижимостью и злоупотребляют положением на рынке.

Основные претенденты на должность главы немецкого правительства являются Армин Лашет, представляющий политический союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зеленых". Ангела Меркель не выставляла свою кандидатуру на выборы.

Голосование в воскресенье будет идти с 8:00 (10:00 по бакинскому времени) до 18:00 (20:00 по бакинскому времени). После закрытия голосования, в 18:00 появятся первые экзитполы.

Выборы в бундестаг проводятся раз в четыре года. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.

Выборы в бундестаг проходят в условиях пандемии коронавируса. На избирательных участках строго следят за соблюдением масочного режима, а к голосованию допускают только по приглашению. Кроме того, у жителей Берлина есть возможность проголосовать дистанционно.