В Сирии боевики похитили 15 учителей

Бойцы курдско-арабских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) похитили 15 учителей школы в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным источников, боевики СДС совершили рейды в нескольких жилых районах города Камышлы и увезли в неизвестном направлении 15 школьных преподавателей под предлогом того, что те нарушили комендантский час, введенный в городе.

Ранее в городе прошла акция протеста против закрытия государственных школ в провинции.

Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.