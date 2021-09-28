В России нашли наиболее эффективный срок локдауна для борьбы с ковидом

Минимум 2,5 месяца локдауна необходимо, чтобы погасить распространение коронавируса в России, но такие меры вводиться не будут. Таким мнением поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании "Кэг", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

"В России полноценного локдауна никогда не вводили, даже весной 2020 года по типу европейского или китайского. Если у нас вдруг что-то перещёлкнет, изменится и мы задекларированные меры будем выполнять, то достаточно 4-5 недель локдауна. Но нам не хватит локдауна в 4-5 недель в том виде, в котором мы его выполняли. Я думаю, что нам 2-2,5 месяца будут нужны как минимум, если не больше, для того, чтобы реально погасить", - объяснил Крючков.

Минимум 2,5 месяца локдауна необходимо, чтобы погасить распространение коронавируса в России, но такие меры вводиться не будут. Таким мнением поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании "Кэг", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе.

"В России полноценного локдауна никогда не вводили, даже весной 2020 года по типу европейского или китайского. Если у нас вдруг что-то перещёлкнет, изменится и мы задекларированные меры будем выполнять, то достаточно 4-5 недель локдауна. Но нам не хватит локдауна в 4-5 недель в том виде, в котором мы его выполняли. Я думаю, что нам 2-2,5 месяца будут нужны как минимум, если не больше, для того, чтобы реально погасить", - объяснил Крючков.

Но, по мнению врача, российские власти не пойдут на такие меры. При этом вместо локдауна можно было проработать комплекс мероприятий для сдерживания роста ковида на длительный период. С Крючковым согласен и инфекционист Илья Акинфиев.

"Если и будут вноситься изменения, то они будут аналогичны тем, которые были во время третьей волны. Школьников - на дистанционное обучение, сокращение рабочих мест за счёт перевода на дистанционную работу, но повторение локдауна - этого 1000% не будет", - подчеркнул он.