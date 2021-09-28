Число заразившихся COVID в мире превысило 232,3 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составляет 232 316 272. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 756 221 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 116 432 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 690 426.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 678 786. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 447 194 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 366 395 заболевших. Скончались 594 653 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 122 919 419 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 611,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 127 человек, в Индии - 320, Бразилии - 2 тыс. 773.