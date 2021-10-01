Саакашвили задержали в Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о возвращении на родину, задержан. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, передает Day.Az.

"Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение", - заявил он на брифинге, где также присутствовали министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.

Гарибашвили не говорил о каких-либо подробностях задержания экс-президента, подчеркнув только то, что грузинские правоохранители провели операцию "на высшем уровне". При этом, по его словам, силовики располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили в направлении Грузии из Украины.

"Продолжались соответствующие мероприятия, ведомства работали координированно. Выбрано было такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны", - добавил он, поблагодарив Гомелаури, Лилуашвили и всех сотрудников возглавляемых ими ведомств, которые были подключены к сегодняшней операции.