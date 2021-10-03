В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров

Второй тур выборов мэров пройдет в пяти самоуправляемых (крупных) городах Грузии: в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые данные ЦИК Грузии.

В Грузии 2 октября прошли местные выборы: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Победившим в выборах мэра считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого.

По данным ЦИК, в пяти крупных городах ни кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", ни от оппозиционных политсил не набирают необходимое число голосов.

"После подсчета данных с 41,61% участков в Тбилиси Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта) набирает 45,5%, Ника Мелия (кандидат от "Единого национального движения - ред.) 34,13%. В Рустави после подсчета данных с 47,73% участков кандидат от "Грузинской мечты" Нино Лацабидзе набирает 44,34% голосов, кандидат от ЕНД Давид Киркитадзе - 44,53%. В Батуми кандидат от "Грузинской мечты" Арчил Чиковани набирает 41,49%, а от ЕНД Георгий Киртадзе - 42,34% голосов после подсчета данных с 32% участков", - сказано на сайте ЦИК.

Проведение второго тура мэров так же требуется в Кутаиси и Поти, где ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом более половины голосов избирателей.

Самоуправляемые города в Грузии - это города, где есть собственные органы самоуправления, в то время как другие подчиняются районным и региональным администрациям.