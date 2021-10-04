https://news.day.az/world/1387435.html В Грузии обнародованы результаты местных выборов
В Грузии обнародованы результаты местных выборов
Правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия", набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам, одержала победу на местных выборах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов на 100% участков.
Основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" набрало 30,7% голосов.
"Тройку" замыкает партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". За нее проголосовали 7,8% избирателей.
Напомним, выборы в местные органы власти состоялись в субботу.
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