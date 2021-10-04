В Грузии обнародованы результаты местных выборов

Правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия", набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам, одержала победу на местных выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов на 100% участков.

Основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" набрало 30,7% голосов.

"Тройку" замыкает партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". За нее проголосовали 7,8% избирателей.

Напомним, выборы в местные органы власти состоялись в субботу.