В Грузии за сутки выявлены 2 410 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели от этого заболевания 1 516, скончались - 24 человека, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За последние 24 часа по всей стране были проведены 34 918 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 623 830, из них 594 669 человек выздоровели, 9 134 - скончались.

В настоящее время в Грузии 52 человека находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 077 - на стационарном лечении. По состоянию на 5 октября в стране вакцинированы от коронавируса более 1,8 миллиона человек.