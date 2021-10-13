Центр Берлина очистят от машин

В Берлине могут закрыть въезд в центр города для личных автомобилей. Петицию о запрете передвижения на машинах по главным улицам подписали более 50 тысяч жителей столицы Германии, пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кампания "Берлин без автомобилей" (Berlin Autofrei) намерена очистить от всех видов машин, включая электрокары, центральную территорию площадью 88 квадратных километров. В качестве исключения проезжать по ней смогут водители с ограниченными физическими возможностями, автомобили торговых предприятий и жизненно важный транспорт - скорая помощь, полиция и пожарные.

По словам активистов, запрет на автомобили в центре значительно улучшит качество воздуха, а также здоровье, безопасность и качество жизни горожан. Если кампания окажется успешной, в Берлине появится самое большое в мире городское пространство без машин. Предложенная реформа уже поступила на рассмотрение в Сенат немецкой столицы - начиная с января 2022 года у Палаты представителей будет четыре месяца на ее обсуждение. Далее инициатива должна будет собрать еще 170 тысяч подписей. Активисты уверены, что администрация города одобрит предложение.