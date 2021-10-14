Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE в четверг выросла до почти $1200 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах установилась на уровне около $1196 за тыс. куб. м, или €99,75 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Таким образом, общий рост цены с начала дня составлял около 7%.