https://news.day.az/world/1392316.html В Турции посредством беспилотника ликвидированы двое террористов
В Турции посредством беспилотника ликвидированы двое террористов
В рамках антитеррористической операции Eren-13 в провинции Ширнак на юго-востоке Турции нейтрализованы двое членов террористической организации РПК. Об этом говорится в сообщении МВД Турции в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Согласно сообщению, боевики ликвидированы в районе Габар Дагы с применением ударного БПЛА J-SİHA и при поддержке авиации.
Операция была организована при координации с местным командованием жандармерии провинции Ширнак.
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