В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа

В 2021 году в России зафиксировали рекордные показатели по внутренним объемам потребления газа. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, некоторые факторы потребовали дополнительной закачки топлива в государственные хранилища. Он пояснил, что это связано с активным восстановлением экономики страны после кризисного периода, а также с маловодностью, которая привела к меньшей выработке электричества на гидроэлектростанциях. Чиновник также напомнил про последствия холодной зимы 2020/2021 года.

"У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны", - сказал Новак. Несмотря на огромный внутренний спрос, отметил вице-премьер, Москва готова увеличить экспорт газа в европейские страны.

Он указал, что Россия имеет все возможности для исполнения текущих контрактов, но при необходимости готова рассмотреть вопрос дополнительных поставок, хотя таковых запросов пока не поступало.

Европе уже пришлось распечатать свои подземные хранилища газа (ПХГ). По данным на 13 октября, европейские потребители вступили в период нетто-отбора: закачка газа в ПХГ ЕС впервые с апреля оказалась существенно ниже забранных за последние сутки объемов. При этом забор начался, когда хранилища были заполнены лишь на 78 процентов. Этот показатель стал худшим за последние пять лет.

Стоимость энергии в Европе связана с ценами на газ, которые в последние месяцы держатся на рекордных уровнях, в несколько раз превышающих прошлые максимальные значения. Так, цены на газ в Европе на торгах 6 октября приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров.