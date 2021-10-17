Как полиция Берлина зачищала лагерь левых активистов "Köpi-Platz"

В Берлине в ходе операции по выселению бездомных пострадали 46 полицейских, из них двое получили тяжелые ранения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В результате проведения операции пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей", - указано в сообщении берлинской полиции.

В операции по выселению бездомных-сквоттеров из сквота (заброшенного дома) под названием "Кёпи", расположенного на улице Кёпеникер-штрассе, который находится в центре Берлина, принимали участие до 3 500 берлинских полицейских.

Штурмовавших сквот полицейских забрасывали камнями и бутылками, при этом выселению подлежали 38 человек. До этого в их поддержку на демонстрацию вышли около пяти тысяч человек.

Сквоты появились в Берлине после падения Берлинской стены в 1989 году, тогда жители восточной части города начали массово переселяться на запад Германии и в центре Берлина появились пустующие здания, которые стали использоваться представителями различных субкультур.