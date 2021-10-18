Коронавирус в мире

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 240 666 769, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 898 502 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 933 336 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 724 317.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 067 719. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 124 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 644 464 заболевших, из них умерли 603 282 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 6 617 676 986 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 630,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 232 человека, в Индии - 324, Бразилии - 2 813.