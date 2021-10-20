Великобритания заставит бизнес спасать планету

Великобритания может стать первой в мире страной, которая заставит частные компании предоставлять детальный план по достижению к 2050 году углеродной нейтральности, передает Bloomberg. Власти страны разработали план по спасению планеты Greening Finance, который может быть представлен уже на этой неделе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно проекту документа, правительство к 2022 году завершит обсуждение этого вопроса с бизнесом. Первым шагом станет предписание для "определенных компаний" опубликовать планы перехода к 2050 году к нулевому углеродному следу. В противном случае им необходимо "предоставить объяснение", почему к назначенному сроку нулевые показатели не могут быть достигнуты. Затем в течение двух-трех лет разработанные правила будут закреплены в нормативных актах. Сначала законодательное регулирование затронет крупный бизнес, а с другими компаниями будут проводиться консультации. Авторы документа призвали заняться разработкой программы перехода уже сейчас.

Хотя все большее число фирм и финансовых учреждений берут на себя обязательство добиться нулевых выбросов парниковых газов, лишь немногие подробно описали шаги по достижению этой цели. Законодательное принуждение компаний к предоставлению подробной информации сможет стать ориентиром для инвесторов и поможет привлечь средства в более экологичные отрасли.