В Эквадоре упал в пропасть пассажирский автобус

В центральной провинции Чимборасо в Эквадоре автобус с пассажирами рухнул в пропасть. Погибли по меньшей мере 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на​местное издание Ahora Mismo.

В результате ДТП травмировано 12 человек.

На месте происшествия работают спасатели. Полиция устанавливает причины аварии.