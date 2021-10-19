https://news.day.az/world/1393456.html В Эквадоре упал в пропасть пассажирский автобус - есть много жертв
В Эквадоре упал в пропасть пассажирский автобус - есть много жертв
В центральной провинции Чимборасо в Эквадоре автобус с пассажирами рухнул в пропасть. Погибли по меньшей мере 11 человек, передает Day.Az со ссылкой наместное издание Ahora Mismo.
В результате ДТП травмировано 12 человек.
На месте происшествия работают спасатели. Полиция устанавливает причины аварии.
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