Израильтянин погиб, упав с воздушного шара на проезжающий автомобиль

Гражданин Израиля скончался после падения с высоты в 90 метров на шоссе с активным движением автомобилей. Как сообщает издание, Daily Mail, мужчина сначала повис на корзине воздушного шара с внешней стороны, вскоре после чего сорвался, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что точно непонятно, по какой причине мужчина оказался снаружи воздухоплавательного средства, уточняя лишь, что, по всей видимости, именно держась за бортик он поднялся с воздушным шаром в воздух. Сорвавшийся мужчина упал на проезжавший по шоссе автомобиль, в результате чего моментально умер.

После этого воздушный шар приземлился в экстренном режиме. Никто из других 14 человек, находившихся в корзине не пострадал.