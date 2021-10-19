Талибы попросят на встрече в Москве экономическую и политическую поддержку

Делегация представителей радикального движения "Талибан" на встрече московского формата по Афганистану намерена попросить у стран-участниц экономической и политической поддержки. Об этом заявил ТАСС представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид, передает Day.Az.

"Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей, оказать поддержку нам. Особенно в экономической и политическо-дипломатической сферах, чтобы страны проявили ответственность и оказали Афганистану поддержку", - заявил Муджахид. По его словам, экономика республики "нуждается в дальнейшей поддержке".

Представитель талибов подчеркнул, что "Афганистан играет важную роль в безопасности и стабильности региона", и делегация планирует обсудить соответствующие вопросы. "Естественно, на конференции пойдет речь об экономических и политических вопросах, а также о проблемах безопасности региона и Афганистана", - сказал Муджахид.

Ранее радикалы проинформировали о том, что их делегацию на консультациях в российской столице возглавит заместитель главы временного афганского правительства мавлави Абдул Салам Ханафи. В нее также входят назначенный талибами глава МИД Афганистана мавлави Амир Хан Моттаки и ряд других министров.

В МИД РФ сообщали, что на мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона. Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.