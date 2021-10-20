https://news.day.az/world/1393768.html В Москве легковая машина сбила пешехода - ВИДЕО
В Москве легковая машина сбила пешехода - ВИДЕО
Легковушка сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный сигнал на Симферопольском бульваре в Москве.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Удар был очень сильный - мужчину подкинуло и отбросило на трамвайные пути. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
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