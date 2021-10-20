В Москве легковая машина сбила пешехода

Легковушка сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный сигнал на Симферопольском бульваре в Москве.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Удар был очень сильный - мужчину подкинуло и отбросило на трамвайные пути. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.