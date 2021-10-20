В Сингапуре ввели обязательное тестирование школьников младших классов на коронавирус

Ученики начальных школ Сингапура в обязательном порядке должны будут пройти экспресс-тестирование на коронавирус до предстоящих в ноябре каникул. Соответствующее распоряжение министерства образования было размещено в среду на едином родительском портале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каждому ученику будет выдан набор из 10 тестов, родители должны будут помогать пройти исследования", - указывается в сообщении. "Первый тест нужно будет сделать до 31 октября, а второй до 14 ноября, результаты загрузить на правительственный портал", - рассказали в ведомстве. "В случае положительного результата ребенок будет направлен для сдачи ПЦР-теста", - добавили в министерстве.

В Сингапуре на фоне новой вспышки коронавируса с 27 сентября вновь было введено домашнее обучение, но с 13 октября детям было разрешено вернуться в школы. Власти с 10 августа, когда уровень вакцинации всех жителей страны достиг 80%, начали так называемый подготовительный этап жизни с COVID-19, когда коронавирус из пандемии перейдет в разряд эндемии. Тогда были сняты многие социально-экономические ограничения, в основном для полностью вакцинированных. На тот момент суточный рост инфицированных составлял 20-30 человек, но после отмены ограничения начался стремительный рост, в настоящее время достигает почти четырех тысяч в сутки.