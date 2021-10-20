Талибы заявили, что не намерены использовать Афганистан для действий против иных стран

Движение "Талибан" остается приверженным обязательству не предпринимать агрессивных действий в отношении других стран. Об этом заявил журналистам в среду глава МИД во временном афганском правительстве Амир Хан Моттаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы практически доказали своими действиями, что территория Афганистана не будет использоваться против кого-либо, с тех пор, как мы взяли на себя обязательство в соответствии с Дохийским соглашением, мы остаемся ему приверженными", - сказал он.

Он отметил, что правительство "Талибана" уже является инклюзивным.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение сообщило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

9 февраля 2020 года в Дохе представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение. В соответствии с договоренностями, талибы гарантировали, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.