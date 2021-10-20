Британский регулятор оштрафовал Facebook на $69,5 млн за отказ от сотрудничества

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании оштрафовало компанию Facebook на £50,5 млн ($69,5 млн) за отказ от сотрудничества при изучении регулятором сделки по приобретению корпорацией сервиса анимированных изображений Giphy, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в распространенном в среду заявлении надзорного органа, Facebook не реагировал на его запросы относительно предоставления дополнительной информации в рамках ведомственной проверки сделки по покупке Giphy на предмет ее соответствия антимонопольному законодательству.

"Компании не обязаны получать одобрение CMA перед тем, как завершить сделку по купле-продаже. Однако в том случае, если они решают пойти на слияние, мы можем остановить их от этого при условии, что в результате объединения могут пострадать потребители и необходимо расследование [сделки]. Мы предупреждали Facebook, что отказ предоставить нам информацию является нарушением правил, но даже после проигрыша в двух независимых инстанциях компания продолжала уклоняться от исполнения своих юридических обязанностей", - говорится в заявлении регулятора. В нем отмечается, что решение оштрафовать корпорацию "служит предупреждением для всех, кто считает себя выше закона".

Facebook купила американский сервис Giphy в 2020 году. Портал Axios оценивал сумму сделки в $400 млн.