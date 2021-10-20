Саакашвили согласился на медпомощь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября продолжает голодовку в тюрьме, не начнет принимать пищу, но согласен на медикаментозное лечение. Об этом в среду сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Пока я арестован, не буду принимать пищу ни в какой форме и готов умереть. Вместе с тем хочу до конца мыслить здраво и сохранить дееспособность. Поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, что поможет мне быть в сознании и участвовать в текущих процессах хотя бы в очень ограниченном виде", - зачитал адвокат журналистам текст обращения Саакашвили.

Группа врачей, сформированная при Минздраве Грузии, во вторник посетила Саакашвили и выдала ему рекомендацию госпитализации для профилактики.

Персонал клиники VivaMedi начал готовить целый этаж медицинского учреждения, куда предположительно могут госпитализировать Саакашвили. Об этом в среду сообщил грузинский телеканал TV Pirveli со ссылкой на источники.

По данным СМИ, для Саакашвили готовят пятый этаж, где он будет находиться под усиленной охраной. Это медучреждение сотрудничает с Минюстом и периодически принимает на лечение заключенных.

В самой клинике информацию о возможной госпитализации Саакашвили не подтверждают. "У нас действительно есть контракт с пенитенциарной службой. Пацинеты, которые находятся в пенитенциарном учреждении и нуждаются в лечении, доставляются в нашу клинику. Не знаю о чем вам рассказывает ваш источник, но у нас часто освобождают этажи хотя бы из-за пандемии", - сказал директор больницы Зураб Чхаидзе в беседе с телеканалом.

​​​​​Экс-президента 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - по одному суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы, а по второму - к шести.